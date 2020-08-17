Фаттахов рассказал, когда откроется казанский экстрим-парк «Урам»

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал, когда в Казани откроется экстрим-парк «Урам».

Площадку планируется открыть до 30 августа. По его словам, сроки чуть затянулись из-за получения сертификата на объекты.

«Мы хотели бы быстрее, но столкнулись с серьезным отношением строителей и ребят, которые будут управлять этим парком, с точки зрения безопасности. Получение сертификата заняло много времени, потому что каждый из объектов проходит проверку на безопасность и качество», — рассказал министр по делам молодежи РТ в ходе прямого эфира в официальном сообществе «Республика Татарстан».

Центр расположился под мостом «Миллениум» и состоит из восьми зон: скейт-парка, двух памп-треков для опытных и начинающих спортсменов, площадки для воркаута и паркура, стритбольного парка, эйр-парка и тренинг-зоны.

27 июля, в День молодежи, в Казани прошел тест-драйв парка «Урам». «Реальное время» показывало, как это было.