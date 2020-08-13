Победитель «Дакар» Карякин может пропустить следующий ралли-марафон из-за финансовых трудностей

Российский автогонщик, победитель ралли «Дакар-2017" в зачете квадроциклов Сергей Карякин может пропустить следующий ралли-марафон. Его команда SNAG Racing испытывает финансовые трудности.

Для участия в «Дакар-2021" Карякину необходимо собрать около 25 миллионов рублей. При этом команда уже потратила порядка 16 миллионов рублей на новую машину и запчасти на нее.

Крайний срок для заявки на престижный ралли-марафон — середина сентября. К этому моменту, титулованному россиянину и команде необходимо определиться с участием в «Дакаре».

Карякин является победителем ралли «Дакар» в 2017 году в зачете квадроциклов. В прошедшем сезоне он завоевал серебряные награды ралли-марафона в классе Т3.