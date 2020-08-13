Новости технологий

12:08 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Александр Борисов назначен новым руководителем казанского IT-парка

11:03, 13.08.2020
Александр Борисов назначен новым руководителем казанского IT-парка
Фото: digital.tatarstan.ru

Минцифра по РТ сообщила результаты открытого конкурсного отбора на должность директора IT-парка.

Новым руководителем стал выпускник РАНХиГС и Университета Иннополис Александр Борисов. С 2014 по 2017 год он курировал стартап-проекты челнинского бизнес-инкубатора. За это время он поработал более чем с 1 000 молодых компаний, а также участвовал в создании свыше 30 проектов.

До назначения на должность директора IT-парка более 2 лет руководил Центром технологических компетенций «Иннополис» компании IT X5 Retail Group.

Напомним, что предыдущий руководитель парка Антон Грачев покинул должность 15 июня. Он возглавил швейцарский Международный научно-исследовательский институт Schaffhausen Institute of Technology (SIT).

ТехнологииIT Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем