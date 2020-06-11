«У Айрата Ринатовича в загашнике не одна кандидатура на этот пост»: Антон Грачев покидает IT-парк

«Со своей стороны я сделал все, что от меня требовалось, — все, что мог»

Вчера в восьмом часу вечера стало известно об уходе с должности директора казанского технопарка в сфере высоких технологий «IT-парк» Антона Грачева. Крупнейший в республике инкубатор для IT-кадров он возглавлял семь лет, и, как признают эксперты, за это время действительно смог превратить проект в работающий механизм поддержки талантливых стартаперов отрасли и крупных компаний.

Официально пост он покинет 15 июня, временно исполняющим обязанности директора уже назначен его первый заместитель Руслан Власов. Причиной ухода сам Антон Грачев называет переход на новую работу, но конкретики пока не афиширует. Известно лишь то, что продолжит свою карьеру он в неком «международном научно-инновационном проекте».

— Со своей стороны я сделал все, что от меня требовалось, — все, что мог. Оценку моей работе, я думаю, должен давать мой работодатель — Министерство цифрового развития Татарстана, — прокомментировал свой уход Грачев «Реальному времени».

В официальном релизе о смене руководства IT-парка глава Минцифры Айрат Хайруллин отметил, что Грачев начинает новый этап своей карьеры, в чем министерство его полностью поддерживает. «Важно то, что под руководством Антона Грачева в IT-парке была реализована главная идея технопарка — он стал площадкой с уникальной экосистемой для создания и развития инноваций в сфере высоких технологий», — заявил министр, поблагодарив Грачева за проделанную работу и вклад в отрасль.

На должность директора IT-парка вскоре будет объявлен открытый конкурс, пояснили в пресс-службе организации. По словам Антона Грачева, с деталями будущего отбора он не знаком. Инициатором проведения открытого конкурса выступило Минцифры РТ. Получить оперативный комментарий Айрата Хайруллина о дате и механизмах проведения отбора, а также потенциальных преемниках Грачева «Реальному времени» не удалось. Как только поступит ответ на наш запрос, он будет опубликован.

«IT-парк давно стал магнитом и центром притяжения для компаний, да еще и неким мотиватором»

Опрошенные «Реальным временем» эксперты лестно отозвались о семи годах работы Антона Грачева в IT-парке. За последние годы из просто тематического офисного центра, в котором собирались IT-компании разного калибра, ему удалось сделать полноценно действующий механизм, открытую систему взращивания научного и бизнес-потенциала для отрасли, наладить сотрудничество с несколькими венчурными фондами, «обкатать» процедуры акселерации и поддержки стартапов.

Работа была проделана достаточно большая, и любой участник IT-рынка знает Антона как профессионала и человека, увлеченного своей работой, считает генеральный директор «ICL Системные технологии» Айдар Гузаиров. Мало того, он может увлекать ею кого угодно и даже мотивировать на подвиги.

— Фактически IT-парк — это, с одной стороны, сосредоточение IT-компаний, а с другой — акселератор для развития, — говорит Гузаиров. — IT-парк давно стал магнитом и центром притяжения для компаний, да еще и неким мотиватором. Мы с Антоном достаточно много общались лично, он помогал не только нам, но и другим компаниям с продвижением на рынок. Некое как бы государство инфраструктурное, что ли. Мне кажется, что Антон достаточно хорошо с этим справлялся.

— Я знаком с работой Антона и IT-парка и могу охарактеризовать работу только положительно. Нам удалось поработать вместе над одним проектом в области экологии. Антон — большой профессионал, он широко и глубоко знает IT-ландшафт республики, знаком с российским и международным опытом. IT-парк стал местом консолидации стартапов и в то же время работает со, скажем так, уже «взрослыми» компаниями. В последнее время он курировал вопросы грантовой поддержки, механизма венчурного финансирования, и ему это хорошо удавалось, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор IT-компании «Эттон» — резидента «Сколково» Ефим Климов.

Из Ижевска — в Казань

Антон Грачев родом из Ижевска. Еще во время учебы в Казанском государственном финансово-экономическом институте он начал работать в фондовом центре, до 2005 года руководил отделом внебиржевых операций и новых рынков в ЗАО «ИК «Элемте». Потом три года работал в «Татфондбанке», а с 2008 по 2012 год занимал должность исполнительного директора «Автолайф-групп». До прихода в IT-парк Грачев два года руководил проектом «Иннополис» и был замдиректора Центра информационных технологий РТ.

Казанский IT-парк, запущенный в 2009-м, Антон Грачев возглавил в 2013 году. На новой должности он начал более активную работу над бизнес-инкубатором, который на тот момент стал первой площадкой развития для молодых кадров и стартапов в отрасли IT. В бизнес-инкубаторе было проведено 80 отборов, а выпускниками его стали более 450 стартап-команд. За это время основатели этих молодых татарстанских компаний создали более 1300 рабочих мест. В 2013 году IT-парк начал открывать свои подразделения в Набережных Челнах. К началу 2020 года резидентами IT-парка стали уже 143 компании, выручка которых с 2010 по 2019 год составила 79,1 млрд рублей, а налоговые отчисления в бюджет превысили 7,1 миллиарда.

«Так или иначе, министр цифровизации будет определять дальнейшую судьбу IT-парка»

Назвать возможные кандидатуры преемников эксперты не смогли, но уверены в том, что это будет татарстанский специалист. «Сложно говорить о конкретных людях, думаю, скоро мы об этом узнаем», — подчеркивает Ефим Климов.

— Я считаю, что наш регион — один из богатейших в части подготовки кадров, и, в частности, в IT уж точно. Думаю, что, так или иначе, министр цифровизации будет определять дальнейшую судьбу IT-парка, у Айрата Ринатовича в загашнике далеко не одна кандидатура на этот пост, — предположил в беседе с «Реальным временем» Айдар Гузаиров. — Думаю, он выберет достойного преемника, человека, который не только эволюционно сможет развить IT-парк, но и, возможно, зайти с новыми мыслями, с теми же векторами на цифровизацию, на новую пятилетку.

Есть у IT-бизнеса уже и предложения по возможным преобразованиям IT-парка с приходом нового руководителя и учетом последних тенденций. Мысль о фокусе именно на бизнес-инкубатор, еще более тесную работу со стартапами и инвестфондами высказал Ефим Климов.

— На мой взгляд, сейчас у IT-парка слишком размыто позиционирование: там есть крупные компании, которые зачем-то там арендуют площади, то есть функцию офисного центра я бы вообще из IT-парка убрал. Им самим там сидеть, я думаю, уже нет смысла, со временем и мы оттуда съехали, — вспоминает наш собеседник. — Сделал бы его чисто научным, исследовательским центром. В IT-парке есть бизнес-инкубатор, который занимает определенные площади, я бы его расширил, запустил бизнес-акселератор как следующую стадию работы со стартапами. Пока у нас этого нет, а в акселератор нужно приглашать как раз индустриальных игроков, потому что там уже присутствуют и корпоративные инвестиции.

Ольга Голыжбина