Бывший директор IT-парка в Казани Антон Грачев перешел в команду основателя Acronis Сергея Белоусова

Бывший гендиректор IT-парка Антон Грачев занял должность операционного директора швейцарского международного научно-исследовательского института Schaffhausen Institute of Technology (SIT).

SIT принадлежит Сергею Белоусову, CEO и основателю компании Acronis, которая в 2015 году открыла офис разработки в казанском IT-парке.

Грачев сообщил газете «Реальное время», что приступил к работе удаленно, из Казани. В его обязанности входит укрепление связей с российским академическим сообществом, включая создание новых возможностей образования и повышения квалификации для специалистов из России.

Институт работает над подготовкой лидеров в области высоких технологий, которые могут возглавить разработку в крупных корпорациях или развивать высокотехнологичный бизнес на глобальном уровне. В числе основателей института, кроме Белоусова, нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов и создатель языка программирования Eiffel Бертран Мейер.

Пост директора IT-парка Грачев покинул 10 июня. «Со своей стороны я сделал все, что от меня требовалось, — все, что мог», — сказал он.

