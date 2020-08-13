Научный обозреватель «Российской газеты» раскритиковала теплоходный круиз Москва — Казань

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В «Российской газете» вышла разгромная заметка о теплоходном круизе из Москвы в Казань и обратно. Написала ее именитая журналистка Ирина Краснопольская, являющаяся научным обозревателем газеты.

Она рассказала о своем опыте пребывания на таком теплоходе.

Журналистка успела упомянуть о мелких проблемах быта на теплоходе: отсутствии мыла, розеток в каюте и недостатках меню.

Отдельно 88-летняя Ирина Григорьевна остановилась на канализационной аварии.

«Теплоход подходил к Казани. Стояла на палубе, любовалось панорамой этого великолепного города. Потом увидела, что обе двери моего именного люкса открыты, а в самом люксе незнакомые мужчины. А санузел полон воды», — написала Краснопольская.

Она подчеркнула, что почти все время стоянки в Казани ремонтники устраняли последствия протечки.

Закончила свой текст журналистка сообщением, которое назвала сенсацией: путешествие, которое она подчеркнуто назвала туристическим продуктом, обошлось ей в 24 тысячи рублей в сутки.