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«Матч ТВ» отстранил от эфиров Романа Широкова после избиения арбитра

16:17, 11.08.2020
«Матч ТВ» отстранил от эфиров Романа Широкова после избиения арбитра
Фото: instagram.com/shirokovrn

«Матч ТВ» принял решение отстранить бывшего игрока питерского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России Романа Широкова от всех эфиров после конфликта во время матча любительских команд. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, Широков во время турнира Кубок селебрити играл за команду «Матч ТВ», так как постоянно участвует во время эфиров в качестве эксперта. Во время одного из эпизодов бывшему футболисту не понравилось решение рефери, после чего Широков ударил арбитра в лицо и принялся добивать упавшего ногами.

Судья покинул поле, после чего подоспевшие врачи диагностировали рассечение брови. Также у пострадавшего подбит левый глаз.

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