«Крылья Советов» поставили задачу за сезон вернуться в РПЛ, но находятся в зоне вылета ФНЛ

«Крылья Советов» после двух туров нового сезона ФНЛ занимают 18-е место в турнирной таблице, набрав всего одно очко. На прошлой неделе самарские футболисты сыграли в домашнем матче вничью с калининградской «Балтикой»(0:0), а накануне проиграли в гостях дебютанту ФНЛ «Велесу» из Подмосковья (1:3). Единственный гол у «Крыльев» забил нападающий Егор Голенков, для которого этот мяч стал дебютным за команду. По ходу игры игроки самарцев получили две красные карточки.

— Мы — команда, на которую время будет работать лучше, чем на других. Это точно. Мы знаем, что делать и знаем, куда мы идем. Это просто вопрос времени, — заявил после матча главный тренер волжской команды Игорь Осинькин.

Капитан «крылышек» Александр Гацкан после игры принес извинения за такой результат. Многие футболисты самарцев в своих соцсетях также попросили прощения у болельщиков и отметили, что Самара заслуживает в футболе большего.

Напомним, что руководство «Крыльев Советов» поставило задачу за сезон вернуться в РПЛ. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправил в отставку двух руководителей команды. 12 августа «Крылья» в 3 туре ФНЛ примут «СКА-Хабаровск».

Почитать подробнее о ситуации, в которой оказались самарские футболисты можно в материале «Реального времени».

