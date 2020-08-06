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«Реальное время» показывает, как выглядит новый корпус «инфекционки» в Казани — видео

16:49, 06.08.2020
«Реальное время» показывает, как выглядит новый корпус «инфекционки» в Казани — видео
Фото: скриншот

«Реальное время» показывает, как выглядит новый корпус инфекционной больницы в Казани, который построили за 100 дней.

Вчера Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы имени Агафонова. Больница откроется в конце августа, она рассчитана на 232 койки.

Вчера «Реальное время» засняло стройку Большого Казанского кольца с помощью квадрокоптера.

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