Телеведущий Дмитрий Киселев вступился за Этери Тутберидзе и предрек отъезд тренера в США

Телеведущий, генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев на своем Телеграм-канале заступился за отечественного тренера Этери Тутберидзе и раскритиковал методы работы ее коллег.

«Гнусная история по отношению к официально признанному лучшему тренеру планеты Этери Тутберидзе. Ее школу буквально ограбили: соблазнив сначала выращенного с нуля тренера Розанова и сконструированную вручную русскую ракету Трусову, а вслед ювелирно выточенную Косторную. Как говорят на Украине — за грубые грОши.

Горько, абсурдно, но факт, что сама Тутберидзе не имеет возможностей так поддерживать своих чемпионов на Родине. Страшно, что мы просто выпихиваем ее из России в США, где она начинала карьеру. Как мы будем выглядеть, когда ее новые воспитанницы, но уже под звездно-полосатым флагом будут занимать пьедесталы? Стыдно.» — Написал Киселев.

Напомним, в мае нынешнего года Александра Трусова рассказала перешла под опеку тренера сборной России Евгения Плющенко. В июле группу Тутберидзе покинула Алена Косторная, и тоже отправилась тренироваться к Плющенко.