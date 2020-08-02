Россия сохранила в июле добычу нефти на уровне июня в рамках договоренностей ОПЕК+

РФ в июле в соответствии с договоренностями ОПЕК+ сохранила добычу нефти на уровне июня, уровень исполнения сделки будет близок к показателям июня, сообщает Минэнерго.

«В июле Россия в соответствии с договоренностями ОПЕК + сохранила добычу нефти на уровне июня. Уровень соответствия будет близок к июньскому значению», — цитирует ТАСС сообщение Минэнерго.

Напомним, что в июне Россия выполнила договоренность с ОПЕК+ на 99%.