Ламса рассказал о стиле игры «Салавата Юлаева» в предстоящем сезоне

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса в интервью рассказал о том, какой хоккей хочет привить уфимской команде на следующий сезон.

«Я хочу привнести некоторые новые вещи, которые позволят играть в более быстрый хоккей. Постараемся придерживаться системы в совокупности с трудолюбием. Хочу, чтобы парни действительно наслаждались игрой. Как я уже сказал, у них богатый потенциал и высокое мастерство», — сказал Ламса.

Также финский тренер обозначил зону ответственности всех остальных специалистов, входящих в его тренерский штаб в «Салавате Юлаеве».

«Николай Цулыгин отвечает за оборону, Виктор Козлов и Михаил Васильев работают с нападающими. Я также подключаюсь к работе над меньшинством, а Виктор и Михаил занимаются большинством. В таком составе работаем вторую неделю», — отметил Ламса.

Напомним, по итогам прошедшего сезона в «Салавате Юлаеве» сменился главный тренер. В новом хоккейном сезоне уфимцы сыграют под руководством Томи Ламсы, который ранее входил в тренерский штаб Николая Цулыгина и Эркки Вестерлунда.

Ранее «Салават Юлаев» объявил о переходе нападающего из клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Маркуса Гранлунда.

Также недавно стало известно об отмене финского этапа подготовки «Салавата Юлаева» из-за коронавируса.