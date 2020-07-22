Сбербанк профинансирует строительство новых домов в Набережных Челнах

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк и Группа компаний «Профит» заключили генеральное соглашение о финансировании строительства многоэтажной жилой застройки в 64 микрорайоне Набережных Челнов по ул. Виктора Полякова.

Застройщиком выступит ООО СЗ СК «Берег». Объем финансирования компании составит 737 млн рублей. Срок сдачи объекта запланирован на первый квартал 2022 года. Кредитный договор открыт с использованием счета эскроу.

Финансирование жилищного строительства с применением счетов эскроу в Набережных Челнах набирает обороты и демонстрирует положительные результаты. Напомним, что это специальный счет условного депонирования, на который покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости. При этом доход, получаемый от размещения средств покупателей квартир, используется для снижения ставки застройщику.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Группа компаний «Профит» — наш надежный партнер. Финансирование на строительство новых четырех жилых домов осуществляется по новой схеме проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Отмечу, что большая часть компаний-застройщиков, работающих по такой схеме, сдает в эксплуатацию свои дома значительно раньше намеченных сроков».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»