Сошников: «Сейчас мы заточены именно под тактику»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал об изменениях в тренировочном процессе уфимской команды при новом тренерском штабе.

«Да ничего, нормально, уже потихонечку вкатываемся. Пока еще таких серьезных нагрузок нет, поэтому вкатываемся.

На маленьких площадках лично мне больше нравится играть, вообще, было бы лучше, если бы канадская была. Но хорошо, что хоть поменьше сделали площадку. Игра однозначно изменится. Хоккей будет быстрее и динамичнее.

Процесс поменялся немного. Сейчас мы чуть-чуть больше мы заточены именно под тактику, по которой хотим играть. Все упражнения под это подстроены», — приводит слова Сошникова пресс-служба уфимского клуба.

Ранее игроки «Салавата Юлаева приступили к подготовке к новому сезону КХЛ. До этого в Россию приехал финский нападающий «Эдмонтона» Маркус Гранлунд, подписавший с уфимцами двухлетнее соглашение.

В «Реальном времени» вышел материал с подробным описанием подготовки «Салавата Юлаева» к сезону, а также трансферной работе уфимского клуба в нынешнее межсезонье.