Потенциальный новичок «Салавата Юлаева» Гранлунд прилетел в Россию

Нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Маркус Гранлунд в пятницу прилетел в Россию. Хоккеист прибыл в Челябинск на одном самолете с легионерами «Трактора», «Автомобилиста», «Металлурга» и «Нефтехимика».

Вскоре Гранлунд должен приехать в Уфу для прохождения медосмотра и присоединения к тренировочному лагерю «Салавата Юлаева».

Ранее финский форвард написал отказ от участия в доигровке сезона НХЛ. Согласно решению лиги и профсоюза, любой игрок может отказаться от участия в возобновленном сезоне без каких-либо финансовых потерь.



Теперь финский хоккеист имеет право официально подписать контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», которому принадлежат права на игрока в КХЛ.