Игроки «Рубина» Микелтадзе и Кипиани перешли на правах аренды в «Ротор»

«Рубин» объявил о переходе полузащитника Николая Кипиани и нападающего Беки Микелтадзе на правах аренды в волгоградский «Ротор». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/2020.

Ранее оба футболиста написали в своем «Инстаграме» об уходе из казанского «Рубина».

Микелтадзе в текущем чемпионате России провел 11 матчей, забив один мяч, в активе Кипиани три игры в РПЛ.

Напомним, в середине января «Ротор» подписал контракт с экс-защитником «Рубина» Виталием Денисовым.