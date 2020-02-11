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Игроки «Рубина» Микелтадзе и Кипиани перешли на правах аренды в «Ротор»

16:50, 11.02.2020
Игроки «Рубина» Микелтадзе и Кипиани перешли на правах аренды в «Ротор»
Фото: vk.com/fcrk

«Рубин» объявил о переходе полузащитника Николая Кипиани и нападающего Беки Микелтадзе на правах аренды в волгоградский «Ротор». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/2020.

Ранее оба футболиста написали в своем «Инстаграме» об уходе из казанского «Рубина».

Микелтадзе в текущем чемпионате России провел 11 матчей, забив один мяч, в активе Кипиани три игры в РПЛ.

Напомним, в середине января «Ротор» подписал контракт с экс-защитником «Рубина» Виталием Денисовым.

СпортФутбол Татарстан
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