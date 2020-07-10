За чем нужно следить в машине в жару

Установившаяся жаркая погода — испытание не только для людей, но и для механизмов. Сегодня мы хотим обратить внимание на то, как нужно следить за одним из самых часто используемых «механизмов» — личной машиной, а точнее — на то, какие проблемы могут быть в работе автомобиля в жаркую погоду и как их предотвратить.

1. Перегрев двигателя

Высокие температуры способствуют тому, что двигателю гораздо сложнее охлаждаться. Чтобы внезапно не «закипеть» на дороге, особенно стоя в пробке, нужно тщательно следить за системой охлаждения. В частности, в первую очередь нужно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости. Вспомните, когда вы меняли ее в последний раз, сверьтесь с требуемой по регламенту частотой замены жидкости — и съездите в автосервис. Во время езды обращайте внимание на работу вентилятора, охлаждающего двигатель. В такую погоду он должен периодически включаться, но вот если он работает без перерыва — это не очень хороший знак. С одной стороны, конечно, это говорит о том, что этот вентилятор у вас работает, что уже неплохо, с другой — работает он на износ, и желательно проверить состояние охлаждающей жидкости.

Если двигатель греется сильнее, чем ему позволительно (стрелка датчика температуры двигателя в «красной» зоне) — нужно остановиться, заглушить мотор и через несколько минут открыть капот, чтобы дать двигателю остыть. Если останавливаться в данный момент времени небезопасно — до места остановки нужно ехать с включенной печкой — это также позволит двигателю немного остыть.

2. Давление в шинах

В условиях жары нужно тщательно следить и за состоянием шин. Резина, особенно старая, имеет риск взрыва при высокой температуре, особенно при соприкосновении с горячим асфальтом. Универсального рецепта, как это предотвратить, кроме регулярной покупки новой резины, нет. Тем не менее полезно помнить про свойство увеличения давления в шинах при высокой температуре — поэтому стоит проверить давление в «холодном» виде. Если оно слишком высоко и не соответствует требованиям — имеет смысл немного спустить воздух.

3. Состояние тормозов

Жара — серьезное испытание и для тормозной системы, особенно если она давно не менялась или не обслуживалась. В такую погоду имеет смысл вспомнить, давно ли вы проверяли тормоза. В частности, стоит проверить уровень (и состояние) тормозной жидкости, а также заехать в сервис и проверить состояние колодок. Необходимо помнить, что в жару тормозной системе работать сложнее, и она может даже отказать. Для снижения нагрузки на нее старайтесь избегать резкого торможения — плавное нажатие на педаль тормоза снизит скорость нагревания колодок.

4. Уровень бензина

В жаркую погоду увеличивается не только давление в шинах. Похожие процессы происходят и в бензобаке. При самом плохом раскладе слишком большое количество топлива в бензобаке может привести к взрыву. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы на время жары избавиться от привычки заправлять полный бак. Необходимо оставить хотя бы небольшую часть свободного места, чтобы, таким образом, у бензина или дизельного топлива появился «простор» для расширения. Чтобы проблем с бензином не возникло наверняка, имеет смысл пока заправляться вообще небольшими объемами — по 10—20 литров.

5. Стекла и кондиционер

Нужно осторожнее обращаться и с кондиционером. Помимо того, что в целом нужно не «усердствовать» с охлаждением салона (это может привести к простуде), необходимо подумать и о стеклах. Разница температур снаружи и внутри может привести к тому, что лобовое стекло треснет. Чтобы этого не произошло, постарайтесь не направлять сильный поток холодного воздуха на стекло — можно пустить его в салон или в ноги. Помимо этого, не стоит включать кондиционер сразу после того, как вы сели в горячую машину. Сначала лучше открыть окна и дать воздуху проветрить раскалившийся салон. И лишь после этого, когда температура в салоне станет не в районе 40 градусов, можно включить кондиционер.

Максим Матвеев