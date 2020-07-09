Банк Казани защитил дистанционное обслуживание юридических лиц с помощью мобильной электронной подписи

Банк Казани внедрил в интернет и мобильный банк для юридических лиц платформу мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl, разработанную компанией SafeTech.

Корпоративным клиентам банка стала доступна возможность удобного и безопасного подтверждения финансовых транзакций на мобильном устройстве.

Цифровые каналы Банка Казани для обслуживания юридических лиц построены на основе платформы ДБО iSimpleBank 2.0, разработанной компанией iSimpleLab. Основными задачами проекта повышения безопасности дистанционных сервисов стали: предоставление клиентам возможности быстрого и удобного формирования электронной подписи с использованием мобильного устройства, обеспечение требуемого уровня безопасности транзакций, а также минимизация финансовых затрат по сравнению с используемыми ранее технологиями электронной подписи. Для решения данных задач банк выбрал платформу мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl, разработанной компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда «Сколково».

«Внедрение платформы PayControl для подписи финансовых транзакций и электронных документов в цифровых каналах обслуживания юридических лиц позволило нам решить актуальные задачи развития дистанционных сервисов банка, — отметил Адель Мухаметзянов, руководитель департамента информационных технологий Банка Казани. — Работа наших клиентов стала еще проще и удобнее, обеспечен требуемый уровень безопасности средств на их счетах, а сам банк получил возможность развертывания самых инновационных сервисов, реализация которых требовала подтверждения волеизъявления клиентов из малого и среднего бизнеса полноценной электронной подписью. Уверены, что результаты проекта позволят нам и дальше активно развиваться в этом направлении».

Внедрение решения PayControl в Интернет- и мобильный банк для юридических лиц обеспечило клиентам Банка Казани возможности простого и безопасного подтверждения финансовых операций без ручного ввода реквизитов платежа и кодов подтверждения. Технологии электронной подписи на смартфоне позволили избавиться от необходимости дополнительных устройств (токенов или смарт-карт, генераторов паролей), а также сократили действия пользователей до одного движения рукой по экрану мобильного устройства.

Основное преимущество PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, в частности, одноразовым паролем в SMS или Push-уведомлении, заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Он привязывается к реквизитам транзакции, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Использование PayControl позволяет эффективно противостоять наиболее актуальным атакам на клиентов: перехват одноразовых кодов подтверждения в SMS и Push, использование зловредного программного обеспечения на компьютерах и мобильных устройствах пользователей.

«Проект внедрения платформы PayControl в Банке Казани отражает общую тенденцию перехода наиболее технологичных финансовых учреждений на использование мобильной подписи, — сказала Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech. — Благодаря технологиям электронной подписи банки снижают свои расходы на обслуживание клиентов, минимизируют проблемы, связанные с безопасностью, а также повышают удобство работы юридических лиц в Интернет- и мобильном банкинге. Это позволяет увеличить активность пользователей в удаленных цифровых каналах».

ООО КБЭР «БАНК Казани»

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