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Владельцы смартфонов флагманской серии Samsung рассказали о «поломке» зарядки после обновления устройства

01:28, 07.07.2020
Владельцы смартфонов флагманской серии Samsung рассказали о «поломке» зарядки после обновления устройства
Фото: wikipedia.org TGspot.co.il

Владельцы смартфонов флагманской серии Samsung рассказали о проблемах с зарядкой после обновления устройства.

В частности, с неполадками столкнулись обладатели некоторых телефонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Их устройства либо вообще не заряжались, либо отключались от зарядки через некоторое время после подключения.

Отмечается, что проблемы возникали независимо от того, чем заряжался гаджет: официальным аксессуаром от производителя или сторонним устройством. Пока что о такой проблеме рассказали только немецкие пользователи Samsung, сообщает портал Sam Mobile.

Специалисты связывают возникшие проблемы с зарядкой с недавно вышедшим обновлением операционной системы Android.

В конце мая корпорация Google отложила презентацию публичной бета-версии Android 11, которую планировала провести 3 июня. Причины переноса не уточнили, однако в сообщении компании говорилось, что «сейчас не время праздновать».

ТехнологииIT
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