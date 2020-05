Google отложила презентацию Android 11 из-за беспорядков в США

Корпорация Google отложила презентацию публичной бета-версии Android 11, которую планировала провести 3 июня. Сообщение о переносе мероприятия появилось в «Твиттере» Android Developers.

Причины переноса не уточняются, однако говорится, что «сейчас не время праздновать».

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.