Google отложила презентацию Android 11 из-за беспорядков в США

Фото: wikipedia.org 嘉傑 & Google

Корпорация Google отложила презентацию публичной бета-версии Android 11, которую планировала провести 3 июня. Сообщение о переносе мероприятия появилось в «Твиттере» Android Developers.

Причины переноса не уточняются, однако говорится, что «сейчас не время праздновать».

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon. — Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020

Штаб-квартира Google располагается в области залива Сан-Франциско (в городе Маунтин-Вью в Кремниевой долине). В крупнейшем городе залива Сан-Хосе 29 мая, как и во многих других городах США, прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца в Миннеаполисе, в котором обвинили полицейского. В частности, там протесты переросли в столкновения с полицией.

25 мая в Миннеаполисе полицейские задержали 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. К ним обратился продавец магазина, который заподозрил, что Флойд хочет расплатиться поддельной купюрой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и встал коленом на его шею. Позже мужчина скончался в больнице, Шовина после этого отстранили от работы. Протесты начались 27 мая.

Недавно компания Sony анонсировала презентацию новой PlayStation 5. Мероприятие пройдет 4 июня в 23.00 мск.

