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Google отложила презентацию Android 11 из-за беспорядков в США

02:34, 31.05.2020
Google отложила презентацию Android 11 из-за беспорядков в США
Фото: wikipedia.org 嘉傑 & Google

Корпорация Google отложила презентацию публичной бета-версии Android 11, которую планировала провести 3 июня. Сообщение о переносе мероприятия появилось в «Твиттере» Android Developers.

Причины переноса не уточняются, однако говорится, что «сейчас не время праздновать».

Штаб-квартира Google располагается в области залива Сан-Франциско (в городе Маунтин-Вью в Кремниевой долине). В крупнейшем городе залива Сан-Хосе 29 мая, как и во многих других городах США, прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца в Миннеаполисе, в котором обвинили полицейского. В частности, там протесты переросли в столкновения с полицией.

25 мая в Миннеаполисе полицейские задержали 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. К ним обратился продавец магазина, который заподозрил, что Флойд хочет расплатиться поддельной купюрой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и встал коленом на его шею. Позже мужчина скончался в больнице, Шовина после этого отстранили от работы. Протесты начались 27 мая.

Недавно компания Sony анонсировала презентацию новой PlayStation 5. Мероприятие пройдет 4 июня в 23.00 мск.

ТехнологииIT
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