В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось заседание Совета директоров
По итогам проведения первого заседания, прошедшего 2 июля в форме заочного голосования, на пост председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» избран Руслан Шигабутдинов, генеральный директор АО «ТАИФ». Заместителем председателя Совета директоров стал Айрат Сафин, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима». Секретарем Совета директоров назначен Георгий Александров.
Также Совет директоров переизбрал правление ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Итоги работы нефтехимической компании за 2019 год «Реальное время» публиковало ранее.
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