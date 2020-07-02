Олег Коробченко подал документы для выдвижения кандидатом в президенты Татарстана

Лидер «Партии Роста» в Татарстане Олег Коробченко сегодня подал в ЦИК РТ документы для выдвижения кандидатом в президенты республики. Об этом сообщается на сайте ЦИК Татарстана.

«Сегодня в ЦИК Республики Татарстан представила документы для выдвижения кандидата на должность президента Республики Татарстан политическая партия «Партия Роста». В качестве кандидата выдвинут Коробченко Олег Владимирович», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выдвижение кандидатов на должность президента Татарстана продолжается до 12 июля.

От партии «Единая Россия» на выборы пойдет действующий президент Татарстана Рустам Минниханов, от «Справедливой России» — Альмир Михеев, от ЛДПР — Владимир Сурчилов. «Коммунистов России» будет представлять первый секретарь республиканского комитета партии Альфред Валиев. Татарстанское отделение КПРФ сначала отказалось от участия в выборах президента, но теперь первый секретарь республиканского комитета партии Хафиз Миргалимов передумал и направил запрос Геннадию Зюганову.

