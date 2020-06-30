Биржевая цена бензина АИ-95 третий день подряд бьет исторический рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла 58,324 тысячи рублей за тонну.

Таким образом, рекорд побивается третий день подряд за всю историю наблюдений с начала 2018 года, сообщает «РИА Новости».

Предыдущий исторический максимум зафиксировали вчера, тогда цена одной тонны бензина марки Аи-95 достигла 58,174 тысячи рублей. 18 июня стоимость бензина Аи-95 достигла 56,7 тысячи рублей за тонну.

