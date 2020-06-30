Сбербанк проинвестировал в строительство Татарстана более 6,5 млрд рублей в 2020 году

С кредитной поддержкой отделения «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» в Татарстане возводятся 44 жилых дома общей площадью более 550 тысяч квадратных метров. Только в 2020 году общая сумма инвестирования в строительство республики превысила 6,5 миллиарда рублей, а совокупная сумма средств физических лиц на открытых эскроу-счетах — более 8,6 миллиарда рублей.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Строительство — одна из самых сложных и интересных отраслей и несомненный локомотив экономики Татарстана. Мы активно включились в финансирование возведения жилых домов по новой схеме проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Отмечу, что большая часть компаний-застройщиков, работающих по такой схеме, сдает в эксплуатацию свои дома значительно раньше намеченных сроков».

Напомним, что теперь застройщики строят дома с помощью собственных или привлеченных у банка кредитных средств, а деньги дольщиков лежат на специальных счетах эскроу. Это специальный счет условного депонирования, на который покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости. При этом доход, получаемый от размещения средств покупателей квартир, используется для снижения ставки застройщику.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк