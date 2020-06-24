Балтусова ищет инвесторов, которые отреставрируют усадьбу князя Гагарина и маркиза Паулуччи

Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова ищет инвесторов, которые отреставрируют в Татарстане две усадьбы: князя Гагарина в Теньках и маркиза Паулуччи в селе Нариман. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Усадьба князей Гагариных находится в аварийном состоянии и постепенно разрушается. Так же, как разрушается и усадьба маркиза Паулуччи в селе Нариман. До отмены крепостного права в 1861 году этой семье принадлежали несколько сел Казанской губернии. В селе Нариман, которое раньше называлось Лесные Гребени, был возведен винокуренный завод и усадьба управляющего. Сейчас здание завода полуразрушено, а двухэтажный кирпичный дом в стиле эклектики хоть и жилой, но разрушается и тоже требует срочного ремонта», — написала Балтусова.

По ее словам, усадьба в Теньках досталась Гагарину от князя Нарышкина в начале XIX века, в 1852 году оно перешло сыну, а в 1890 княгине Вере Федоровне Гагариной. Княгиня жила в барском доме вплоть до 1917 года.

Изначально трехэтажное здание было построено в стиле классицизма, с четкими геометрическими формами. Лицевая часть усадьбы — пятиугольная ротонда, портал начинался с каменного крыльца, переходящего в первую комнату дома.

Сегодня третий этаж дома утрачен — его снесли для удобной установки крыши в 2003 году. Когда-то перед домом располагался сад с озером, возле дома были беседка и фонтан.

Помощник президента отметила, что для таких объектов сложно найти новых владельцев. Поэтому надо утверждать комплекс мер по реализации усадеб.

В начале июня Балтусова сообщила, что в Казани планируется консервация водозаборного комплекса.