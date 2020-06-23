Агент Сафонов сравнил 17-летнего вратаря «Ростова» с молодым Акинфеевым

Фото: Платон Шиликов (bolshoisport.ru)

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил выступление 17-летнего вратаря «Ростова» Дениса Попова в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».

«Он сыграл только одну игру, в которой пропустил 10 мячей. Да, он молодец, но он еще ребенок. Ему еще работать и работать. Думаю, он сам это прекрасно понимает. Акинфеев вот тоже встал в ворота приблизительно в его возрасте и до сих пор играет. Из-за одной игры поднимать шумиху не стоит», — сказал Сафонов.

На прошлой неделе молодой голкипер «Ростова» Попов дебютировал на профессиональном уровне, выйдя в стартовом составе в матче с «Сочи» (1:10). Несмотря на 10 пропущенных голов, вратарь был назван лучшим игроком встречи. По ходу матча он совершил 15 сэйвов и отразил пенальти, установив рекорд российских чемпионатов.

Накануне Попов был приглашен на «Первый канал» на шоу «Вечерний Ургант».