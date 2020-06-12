«Победа» объявила распродажу авиабилетов на июль: рейс Москва — Казань стоит 1,5 тысячи рублей

Российский лоукостер «Победа» запустил распродажу на внутренние авиарейсы. Цены на билеты начинаются от 999 рублей, перелет из Москвы в Казань обойдется почти в 1,5 тысячи.

Всего скидки коснулись 83 направлений, говорится в сообщении авиакомпании.

Как пишет РБК, перевозчик отменил все рейсы с 1 апреля по 31 мая. В июне более 60% всех билетов «Победу» были проданы по цене 499–2999 рублей.

Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии»