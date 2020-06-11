Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.

Статью Рогозина под названием «Это их война, а не наша» опубликовали на сайте Forbes 8 июня. В ней говорится о значении первого за девять лет американского пилотируемого космического полета для российской ракетно-космической отрасли. Перевод материала на английский язык появился на сайте «Роскосмоса» 10 июня. Его опубликовал в своем «Твиттере» журналист Эрик Бергер.

В комментариях к твиту Маск ответил: «Это нечто!». Также он добавил, на создание кислородно-метанового двигателя Raptor его сподвигли успешные советские разработки 80-х годов по кислородно-водородным двигателям. Они, по словам Маска, имеют больший импульс, чем кислородно-водородный.

30 мая корабль Crew Dragon пристыковался к МКС. Астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли проведут на орбите до 110 дней.



Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel рассказала, что Илон Маск и его компания SpaceX «подсмотрели у русских».

