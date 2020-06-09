В Иннополисе работают над масштабируемым 3D-принтером для домов

Ученые Иннополиса намерены до 2022 года представить тросового робота, который сможет печатать дома разной площади. Именно возможность масштабировать этот строительный 3D-принтер разработчики считают конкурентным преимуществом своего проекта.

В мире применяются громоздкие роботы с манипулятором, либо цельные конструкции. И те и другие сталкиваются с проблемой ограниченности по площади.

«Тросовая система нашего робота решает такие проблемы. Его использование сокращает сроки работ и количество людей на стройке, потому что уже не требуется бригада рабочих. По нашим расчетам, двухэтажный дом площадью 15 на 15 метров тросовый робот возведет за неделю», — приводит ТАСС слова замруководителя Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе университета «Иннополис» Александра Малолетова.

Тросовый робот состоит из башен с лебедками и тросов. Они становятся основой, по которой скользит печатающая насадка. Максимальная высота планируемых домов — 8 метров — два этажа.

Прототип робота в Иннополисе показывали еще в 2018 году.