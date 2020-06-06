Спортсмен пробежал 180 км из Нефтекамска в Набережные Челны

Сегодня спортсмен и рабочий завода НЕФАЗ Тимур Исламов провел одиночный забег из Нефтекамска в Набережные Челны. Об этом сообщили в сообществе «Набережные Челны Life».

Дистанция составила 180 км. Общее время забега — примерно 19 часов. Тимур начал забег в 3 часа ночи и примерно в 6 вечера прибыл в сквер Победы Набережных Челнов.

Свой забег Исламов посвятил дружбе между народами Башкирии и Татарстана и 100-летию образования ТАССР.

В марте до Казани добежал «русский Форрест Гамп» Максим Егоров, он хочет пробежать через всю Россию — от Санкт-Петербурга до Владивостока.

