В Татарстане введено в эксплуатацию 36% жилья

В Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 66,2 тыс кв. м жилья, или 35,8% от плана. Об этом сегодня на совещании в Правительстве республики сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов, пишет пресс-служба президента РТ.

По инвестиционной программе ГЖФ РТ построили 14 домов на 993 квартиры площадью 56,8 тыс кв.м (20,8% от плана). По программе многоквартирного инвестиционного жилья ввели в эксплуатацию 57 многоквартирных жилых дома площадью 374,5 тыс кв.м (28,4% от плана). По линии индивидуального жилищного строительства введено в эксплуатацию 4 тыс. 885 домов площадью 635,1 тыс. кв.м (45,7% от плана).

В конце мая Ханифов сообщил, что Татарстан «немножко отстает от линейного графика».

