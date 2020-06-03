Арбитраж Татарстана перенес слушание дела по дому Пашковского
Арбитражный суд Татарстана перенес процесс по иску ООО «Картли», требующего исключить деревянный дом на улице Калинина из перечня исторически ценных градоформирующих объектов.
Заседание назначено на 25 июня, следует из материалов суда.
Напомним, что компания подала иск о признании незаконным бездействие Минкультуры РТ и республиканского Комитета по охране объектов культурного наследия. Ведомства отказались выводить из-под государственной охраны деревянный дом, построенный около 100 лет назад.
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