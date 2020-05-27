Сорвавшиеся отпуска татарстанцев и изоляция взвинтили спрос на стройку и ремонт

Фото: Максим Платонов

Пятилетний максимум в масштабах России

Похоже, на самоизоляции жители страны активизировали обустройство «гнезда»: аналитическая служба «Авито Недвижимости» отмечает, что спрос на услуги ремонта и строительства в мае 2020-го достиг пятилетнего максимума. Люди делают ремонт в домах и квартирах, обустраивают дачи.

В годовом отношении спрос на услуги ремонта и строительства вырос на 36% по всей России. Активнее всего «ремонтируются» Ленинградская область (здесь рост 81,9%), Красноярский край (70,5%) и Архангельская область (62,3%). Годовой рост в Татарстане составил 26,3%.



Тимур Зайцев, руководитель категории «Ремонт и строительство» в «Авито», предполагает, что за рост спроса на подобные услуги стоит благодарить карантин и самоизоляцию: «Период карантина и самоизоляции оказал значительное влияние на привычную жизнь россиян. Теперь дом — это место и для досуга, и для работы. Именно поэтому наши соотечественники задумались о том, чтобы обустроить свое жилье с комфортом и для любых целей. Вынужденная самоизоляция позволила уделить больше времени задачам по ремонтным и строительным работам, именно поэтому мы наблюдаем ажиотажный спрос на эти услуги ремонта — наивысший за последние пять лет».



Что касается структуры спроса на ремонтные и строительные услуги, то лидер в категории — «Строительство домов и коттеджей», здесь рост по стране составил 38,6%. Это связывают с тем, что самоизоляцию многие предпочитают проводить на свежем воздухе, а это подстегнуло спрос россиян на обустройство загородных участков. На портале объявлений запрос по слову «дом» занял четвертое по популярности место, «дача» — девятое.



Перераспределение средств: отпуск отменяется — ремонт начинается

Семен Макарчиков, руководитель ООО «Ремонт 16», подтвердил нашему изданию тенденцию, описанную аналитиками портала:

— Рост спроса однозначно заметен. Думаю, по той причине, что люди немножко поменяли свои планы на весенние и летние каникулы. По всей видимости, они не смогли поехать на отдых за рубеж и на образовавшуюся сумму решили провести ремонтные работы или стройку. На мой взгляд, люди в первую очередь стараются облагородить свое жилье, и поэтому, когда копеечка сохраняется, они ее вкладывают в ремонт. По нашей статистике, мы замечаем рост процентов на 25 по отношению к прошлому году.

Макарчиков рассказывает, что выросло число заказов по загородному строительству (дачи, дома, облагораживание участка). А вот с просьбой привести помещение в соответствие с требованиями Роспотребнадзора еще не обращались ни разу.

Спрос на внутренний ремонт, по словам Макарчикова, тоже подрос. Он отмечает интересную тенденцию:

— Сейчас стали больше обращаться за проектированием. Люди планируют бюджет: сначала заказывают проект, а потом прицениваются к его реализации. Дело в том, что очень сильно упали цены на дизайн-проекты: некоторые дизайнеры дают дисконт вдвое-втрое. Так что сейчас на казанском рынке можно найти проектировщика даже за 200 рублей за квадратный метр. Кстати, они сейчас работают дистанционно, без выезда к заказчику, замеры производят обычные мастера.

Карантинный ремонт: сменные бригады, удаленный контроль заказчика

Как рассказал нам Семен Макарчиков, бригады работают изолированно друг от друга: сначала работает бригада электриков, потом помещение дезинфицируется, через некоторое время приходит бригада сантехников — и так далее. Случаев заболевания на производстве пока удается избежать.

Некоторые строительные и ремонтные компании начали внедрять видеонаблюдение на объектах, даже на маленьких. Это делается для того, чтобы минимизировать необходимость присутствия заказчика на объекте. Он может дистанционно принимать и вести работы.

— Примерно как пицца — вы можете в реальном времени смотреть, как она готовится. Такую же схему сейчас внедряет ряд компаний: вплоть до того, что заказчик может по месяцу-полтора не приезжать на объект и контролировать все удаленно. По всему объекту размещают камеры и организуют постоянную прямую трансляцию, которую заказчик может в личном кабинете посмотреть, — рассказывает Макарчиков.

Людмила Губаева