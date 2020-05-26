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Кашин: «Татарская пресса до сих пор в шоке»

18:49, 26.05.2020 3
Кашин: «Татарская пресса до сих пор в шоке»
Фото: скриншот

Журналисты Олег Кашин и Роман Голованов вновь вспомнили о скандальном изучении состава правительства Татарстана.

Во время очередного эфира на радио «Комсомольская правда» журналист Олег Кашин рассказал, что регулярно проверяет новости в «Яндексе» по своей фамилии и «татарская пресса до сих пор в шоке от наших с вами обсуждений этнического состава правительства Татарстана».

«Ну и что? Мы всего лишь открыли сайт», — отреагировал Голованов.

Кашин согласился, что обсуждение прозвучало, «как будто я беру циркуль и изучаю черепа».

Напомним, журналист уже признавал сомнительность одного из прошлых выступлений на радио, где они с Головановым стали сравнивать, сколько в правительстве РТ татар и сколько русских. При этом Кашин регулярно говорит об опасности Татарстана как «новой Албании», которая в какой-то момент решит отделиться от остальной страны.

ТехнологииМедиа Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19:16
    так Мухаметшин однажды сказал, что можно поделать, если татары очень талантливая нация
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  • Анонимно 19:35
    Зачем на всяких глупых людей реагировать?
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  • Анонимно 19:37
    Перегибать палку нельзя.Профессионализм,талант руководителя должны быть на первом месте
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