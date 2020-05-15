Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через МФЦ и приставов

Приставы и МФЦ будут заниматься внесудебным банкротством граждан, следует из доработанного законопроекта, предусматривающего облегченные процедуры банкротства.

Данная процедура будет доступной должникам с непогашенными обязательствами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, у которых ранее приставы не нашли имущества и по этой причине закрыли исполнительное производство, пишет «Интерфакс».

Для граждан услуги МФЦ и приставов будут бесплатными. Процедура банкротства будет длиться полгода. На это время приостанавливается взыскание с гражданина долгов, за исключением тех, которые он не указал в заявлении приставу или МФЦ. Стоит отметить, что на время процедуры гражданин не сможет получить заем, кредит или выступить поручителем.

Также в течение срока этой процедуры кредитор, который не будет указан в заявлении о банкротстве, может добиться перевода ее в традиционный судебный формат.

Ранее Госдума отложила рассмотрение этого законопроекта. Рассмотрение поправок во втором чтении перенесли на май.

