Кириченко высказался о неравных условиях для команд в РПЛ

Бывший главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко прокомментировал разрешение некоторых регионов страны на возобновление тренировочного процесса. По его словам, такое положение ставит команды РПЛ в неравные условия.

«Провинциальные клубы уже получили разрешение возобновить занятия, в то время как в Москве об этом речи не идет. В столице на данный момент нельзя тренироваться даже в малых группах. Если бы все находились в одинаковых условиях — вопросов бы не возникло. Три недели — так три недели. А так получается, ряд команд будут находиться в выигрышном положении», — сказал Кириченко «RT на русском».

По последним данным, РФС намерен возобновить сезон в РПЛ с 21 июня. Несколько клубов уже приступили к тренировочному процессу, среди которых казанский «Рубин» и «Уфа». Хотя тренер казанского клуба Леонид Слуцкий выступил против возобновления сезона.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов из команд РПЛ сдали положительные тесты на коронавирус. Заражению подверглись защитник «Рубина» Константин Плиев, полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан и игрок «Динамо» Роман Евгеньев. По мнению Кириченко, коронавирус не представляет серьезной угрозы жизни спортсменов.