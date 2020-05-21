Экс-тренер «Уфы» не считает коронавирус опасным для футболистов

Бывший главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко считает, что коронавирусная инфекция нового типа не должна стать большой проблемой для профессиональных футболистов. По его мнению, коронавирус не опасен для здоровья спортсменов.

«Не назвал бы сложившуюся ситуацию критичной. Все же коронавируса больше следует бояться людям с ослабленным иммунитетом, пенсионерам. А профессиональные спортсмены — ребята крепкие и закаленные. Не думаю, что для них эта болезнь опасна», — сказал Кириченко RT на русском.

При этом тренер полагает, что приостановка футбольного сезона была оправданной.

Напомним, ранее несколько футболистов из команд РПЛ сдали положительные тесты на коронавирус. Заражению подверглись защитник «Рубина» Константин Плиев, полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан и игрок «Динамо» Роман Евгеньев.

По последним данным, РФС намерен возобновить сезон в РПЛ с 21 июня. Несколько клубов уже приступили к тренировочному процессу, среди которых казанский «Рубин» и «Уфа». Хотя тренер казанского клуба Леонид Слуцкий выступил против возобновления сезона.