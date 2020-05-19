Татарстан возглавил топ-10 регионов по снижению цен на землю для ИЖС

Татарстан попал на первое место в топ-10 регионов России по динамике снижения цен на землю для ИЖС. В апреле 2019 года сотка земли в республике стоила 56 253 рубля, а в апреле этого года снизилась на 11,10%, до 50 тыс. рублей. Об этом сообщает «Авито Недвижимость».

На второй строчке Ростовская область, цена за сотку за год там упала на 10,20%, с 136,5 до 122,5 тыс. рублей. В Архангельской области земля для ИЖС подешевела на 10%, сейчас она стоит 27 тыс. рублей вместо 30 тысяч.

Кроме того, в топ-10 Омская, Саратовская, Московская, Воронежская, Самарская области, Пермский и Краснодарский края.

Ранее гендиректор брокерской компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров заявил, что во время пандемии коронавируса цены на коммерческую недвижимость остались прежними.