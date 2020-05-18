Эксперты: пандемия коронавируса не обрушила стоимость коммерческой недвижимости

Эксперты считают, что пандемия коронавируса не обрушила стоимость коммерческой недвижимости. Как заявил гендиректор брокерской компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров, спрос сохранился на том же уровне, особенно ликвидны объекты, расположенные в хорошем месте с оживленным трафиком. По его словам, максимальный дисконт составил 10—15%.

При этом, считают эксперты, сейчас самое удобное время для покупки офисной недвижимости: банки предлагают хорошие ставки по ипотеке, а окупаемость таких вложений составит 8—10 лет. Кроме того, по сравнению с банковскими депозитами, которые составляют 5—6%, доходность от сдачи таких помещений в аренду составит 10—12% годовых, плюс рост стоимости самой недвижимости позволит получать двойной доход.

По мнению Ахмерова, ожидать полного восстановления рынка недвижимости можно не ранее осени-зимы этого года.

Ранее опрошенные «Реальным временем» участники рынка недвижимости не согласились с авторами исследования «Авито.Недвижимость», которые заявили, что рынок недвижимости в России после резкого падения вернулся на докризисный уровень.