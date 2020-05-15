«Рубин» завтра вернется к тренировкам на клубной базе

«Рубин» завтра возобновит тренировочный процесс на своей клубной базе, сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Руководством и тренерским штабом ФК «Рубин» принято решение о возобновлении тренировочного процесса. Команда соберется на клубной базе 16 мая и будет заниматься с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба», — говорится в заявлении клуба.

Легионеры Дарко Йевтич, Филип Уремович, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Оливер Абильдгор, Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили и Сильвие Бегич, находящиеся в данный момент за границей, присоединятся к команде после того, как будет получено разрешение на въезд в Россию.

Напомним, сегодня исполком РФС объявил о возобновлении сезона-2019/20 начиная с 21 июня. Также на территории Республики Татарстан была разрешена организация тренировочного процесса для профессиональных клубов.