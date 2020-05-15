Экзамены для иностранных абитуриентов в КФУ могут продлиться до октября
В этом году в КФУ прием документов от иностранцев начали с 1 марта, уже принято более 1200 заявлений от абитуриентов других государств. С 22 июня начнутся вступительные экзамены для них. Группы будут формировать по мере запроса. В университете не исключают, что экзамены для иностранцев продлятся до сентября — октября. Об этом сообщил проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.
По его словам, в университете учатся более 9,5 тыс. иностранных студентов.
Ранее в КФУ сообщили, что приемная кампания пройдет онлайн.ОбществоОбразование Татарстан
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