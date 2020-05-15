В КФУ проведут дополнительные вступительные испытания

КФУ проводит дополнительные вступительные испытания — творческие и профессиональные экзамены, которые укладываются в число трех дисциплин в рамках одного направления. Дополнительные испытания в этом году сохраняются, отметил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров.

Ранее в КФУ заявили, что пока у вуза нет информации о времени начала приемной кампании, но она точно пройдет в режиме онлайн.

Проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский порекомендовал ориентироваться на то, как было в прошлые годы. «В прошлом году закончили принимать документы 25 июля, первые приказы о зачислении издали 30 июля, 5 августа и 8 августа. Такие интервалы будут соблюдаться и в этом году», — сказал Таюрский.