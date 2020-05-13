Приговор Кокорину и Мамаеву отправили на пересмотр

Приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за драки в центре Москвы, отправлен на пересмотр в Московский городской суд. Об этом сообщил адвокат Игорь Бушманов.

Пресс-служба кассационного суда подтвердила, что приговор отправлен на новое апелляционное рассмотрение.

Адвокаты футболистов подали жалобу, в которой настаивают на ошибках в части фиксации судом моментов с нанесением повреждений потерпевшему Соловчуку. Представитель Кокорина Татьяна Стукалова считает, что в приговоре не указано, кто именно и какими действиями причинил вред здоровью данному потерпевшему.

В начале октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. На улице в центре Москвы они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем зашли в кафе и избили там главу департамента Минпромторга Дениса Пака и разработчика президентских автомобилей Aurus Сергея Гайсина.

8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

В середине сентября футболисты были выпущены из колонии по УДО.