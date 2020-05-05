Казанский студент в составе сборной России обыграл Ароняна и уступил Каруано в Кубке наций ФИДЕ

Сборная России по шахматам стартовала в онлайн-розыгрыше Кубка наций ФИДЕ.

В первом туре российская команда сыграла вничью со сборной Европы. Казанский студент Владислав Артемьев, входящий в состав сборной России, в своем матче обыграл Левона Ароняна. Ян Непомнящий и Александра Горячкина свели свои партии вничью, а вот Дмитрий Андрейкин уступил Яну Кжижтофу Дуде.

Во второй день соревнований сборная России проиграла команде США. Артемьев свою партию уступил Фабиано Каруано, Андрейкин и Горячкина сыграли вничью, а Непомнящий не смог обыграть Хикару Накамуру.

Кубок наций проходит в онлайн-режиме с 5 по 10 мая. В турнире принимают участие шесть сборных — команды России, США, Европы, Индии, Китая и сборная «остального мира», которые разыграют между собой призовой фонд в размере $180 тысяч.

Напомним, Владислав Артемьев родом из Омска и является студентом одного из казанских университетов. Ранее он стал победителем крупного онлайн-турнира по шахматам и вышел на первое место в мировом рейтинге по блиц-игре.