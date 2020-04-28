Фарид Абдулганиев призвал приравнять самозанятых к малому бизнесу

Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев рассказал о ситуации с самозанятыми в республике, пострадавшими от пандемии, на прошедшем сегодня онлайн-заседании рабочей группы Госдумы по снижению издержек бизнеса.

— У нас из пострадавших отраслей 44 415 субъектов МСП, в том числе 34 682 ИП. Всего их у нас по реестру около 90 тысяч, а самозанятых — почти 72 тысячи, — озвучил последние данные спикер. — «Как нам быть?», «Как нам поступить?» — эти вопросы от самозанятых поступают регулярно, поскольку они у нас не защищены.

Фарид Абдулганиев напомнил, что в случае прекращения деятельности пособие по безработице самозанятому будет назначено в размере 1,5 тыс. рублей, а на ребенка — 3 тыс. рублей.

— Они просят приравнять их к малому бизнесу, поскольку они фактически им и являются. Мы с этим вопросом уже обращались на федеральный уровень и очень просим его поддержать, потому что это тот малый бизнес, который совершенно без финансовой подушки, — выступил чиновник.

Ранее бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев поддержал возобновление работы торговых центров на территории республики.

