В России стали чаще покупать грузовики с пробегом — КАМАЗ в лидерах

По итогам января — марта 2020 года продажи грузовых автомобилей с пробегом в России составили 64,6 тыс. единиц. Это на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



По данным «Автостата», на первом месте по продажам идет КАМАЗ с долей около 27% — 17,3 тыс. экземпляров, что на 3,6% больше, чем в I квартале 2019 года.

Далее идут ГАЗ (6,1 тыс.; +1,9%), MAЗ (4,5 тыс.; — 13,1%), ЗИЛ (4 тыс.; +27,2%) и Volvo (3,6 тыс.; +4,6%).

Самой перепродаваемой моделью стал КАМАЗ-65115 — 2,4 тыс. автомобилей (-3,8%).

Ранее сообщалось, что продажи КАМАЗов в феврале снизились на 16%.