Toyota показала свой самый маленький кроссовер Yaris Cross
Toyota представила компактный кроссовер Yaris Cross, который будет открывать глобальную модельную линейку SUV японской марки.
Машина получила гибридную силовую установку, состоящую из бензинового двигателя на 1,5 л и электромотора 59 кВт. Она также может дополняться электродвигателем на задней оси (E-Four), который помогает основному агрегату при разгонах и на скользкой дороге. Мощность гибрида составит 116 л. с.
Toyota будет продавать и версию с бензиновым 3-цилиндровым движком на те же 1,5 л. Коробку передач можно будет выбрать между вариатором или 6-ступенчатой механикой.
О продажах в России пока речь не идет. В Японии автомобиль поступит на рынок осенью 2020 года. К лету 2021 года компания планирует запустить продажи в Европе.
Конкурентами новой модели на европейском рынке, где очень популярны кроссоверы такого класса, будут Renault Captur, Peugeot 2008, Volkswagen T-Cross и Hyundai Kona.Авто
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