Toyota показала свой самый маленький кроссовер Yaris Cross

Фото: toyota

Toyota представила компактный кроссовер Yaris Cross, который будет открывать глобальную модельную линейку SUV японской марки.

Машина получила гибридную силовую установку, состоящую из бензинового двигателя на 1,5 л и электромотора 59 кВт. Она также может дополняться электродвигателем на задней оси (E-Four), который помогает основному агрегату при разгонах и на скользкой дороге. Мощность гибрида составит 116 л. с.

Toyota будет продавать и версию с бензиновым 3-цилиндровым движком на те же 1,5 л. Коробку передач можно будет выбрать между вариатором или 6-ступенчатой механикой.

О продажах в России пока речь не идет. В Японии автомобиль поступит на рынок осенью 2020 года. К лету 2021 года компания планирует запустить продажи в Европе.

Конкурентами новой модели на европейском рынке, где очень популярны кроссоверы такого класса, будут Renault Captur, Peugeot 2008, Volkswagen T-Cross и Hyundai Kona.