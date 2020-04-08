АСВ отчиталось о продаже здания «Татфондбанка» в Воронеже за 6,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка» сообщило о заключении договора с покупателем здания, принадлежавшего прогоревшему татарстанскому банку. Сумма сделки составила 6,2 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротствах, покупателем выступило ООО «Агропласт».

Из данных о торгах следует, что АСВ реализовало нежилое здание площадью 382,5 кв. м и земельный участок почти на 8 тыс. кв. м, расположенные в Воронеже. Назначение земель — под проектирование и строительство производственно-складской базы IV класса вредности. Начальная цена объекта составляла 4,9 млн рублей.

Ранее АСВ отчитывалось, что планирует отсудить у должников «Татфондбанка» почти 500 млрд рублей.