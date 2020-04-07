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В ФМБА рассказали, когда ждать вакцину от COVID-19

23:54, 07.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ФМБА рассказали, когда ждать вакцину от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что ждать вакцину от COVID-19 стоит в конце года.

«Мы надеемся, что к регламентированной до клиники [вакцине] мы подойдем где-то в середине июня. Во всех случаях до конца года мы в самом лучшем варианте выйдем на первую стадию клинических исследований», — заявила она.

Скворцова подчеркнула, что ждать вакцину сейчас не имеет никакого смысла. Ожидается, что к концу года она сможет появиться, передает «РИА Новости».

Ранее ВОЗ включила в список перспективных разработок вакцину от COVID-19, созданную Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

ОбществоМедицина
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