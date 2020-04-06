RT открыл статистику просмотров YouTube после обвинений в накрутке

Телеканал RT открыл статистику просмотров своего youtube-канала в ответ на обвинения Любови Соболь из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Ранее Соболь заявила, что RT якобы накручивает просмотры на видеохостинге. Она указывала на статистику просмотров, небольшое количество комментариев, а также утверждала, что большая часть просмотров приходит со сторонних сайтов — зачастую неблагонадежного содержания.

Как отмечает корреспондент телеканала RT Мурат Гадзиев на примере ролика «Детский финал: воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018», 70% трафика приходит по линии сервиса «рекомендации» самого Youtube, еще около 30% — по линии спортивного раздела хостинга.



Также из раскрытой статистики просмотров по другому видео следует, что на трафик с внешних ресурсов приходится около 0,3% от общего количества просмотров.